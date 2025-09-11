Стал известен окончательный состав сборной России по вольной борьбе на ЧМ-2025 в Загребе

До 57 кг. Муса Мехтиханов.
До 61 кг. Заур Угуев — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион Европы.
До 65 кг. Ибрагим Ибрагимов — чемпион Европы.
До 70 кг. Сайын Казырык.
До 74 кг. Заурбек Сидаков — олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира.
До 79 кг. Ахмед Усманов — чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
До 86 кг. Ибрагим Кадиев.
До 92 кг. Аманула Гаджимагомедов.
До 97 кг. Магомед Курбанов — чемпион Европы, призер чемпионата мира.
До 125 кг. Абдулла Курбанов.
Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступит, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменит Магомед Курбанов.
