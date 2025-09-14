Российский борец вышел в финал ЧМ по вольной борьбе

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российский борец вольного стиля Аманулла Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Загребе.
В полуфинальной схватке в весовой категории до 92 кг Гаджимагомедов победил иранца Амира Фирузпура со счетом 11:6. В понедельник в финале россиянин встретится с Трентом Хидли из США.
Другой представитель России Ахмед Усманов поборется за бронзу чемпионата мира в весовой категории до 79 кг, а Заурбек Сидаков — в весе до 74 кг.
Чемпионат мира завершится 21 сентября. В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).