Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе

Российский чемпион Олимпиады в Токио по вольной борьбе Заур Угуев выиграл чемпионат мира в Загребе в весовой категории до 61 кг.
В финальной схватке Угуев победил иранца Ахмада Мохаммаднежаджавана.
Бронзу взяли Нураддин Новрузов (Азербайджан) и Асылжан Есенгельды (Казахстан).
Для Угуева это третий титул чемпиона мира после побед на турнирах 2018 и 2019 годов (в категории до 57 кг). В апреле Угуев также впервые победил на чемпионате Европы.
Еще один российский боец Аманула Гаджимагомедов вышел в финал весовой категории до 92 кг, где встретится с американцем Трентом Хидли.