Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе

Угуев победил иранца в финале весовой категории до 61 кг и принес России первое золото чемпионата мира в Загребе.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Российский чемпион Олимпиады в Токио по вольной борьбе Заур Угуев выиграл чемпионат мира в Загребе в весовой категории до 61 кг.

В финальной схватке Угуев победил иранца Ахмада Мохаммаднежаджавана.

Бронзу взяли Нураддин Новрузов (Азербайджан) и Асылжан Есенгельды (Казахстан).

Для Угуева это третий титул чемпиона мира после побед на турнирах 2018 и 2019 годов (в категории до 57 кг). В апреле Угуев также впервые победил на чемпионате Европы.

Еще один российский боец Аманула Гаджимагомедов вышел в финал весовой категории до 92 кг, где встретится с американцем Трентом Хидли.