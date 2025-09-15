Олимпийский чемпион Сидаков завоевал бронзу чемпионата мира по борьбе

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Олимпийский чемпион российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, который проходит в Загребе.
В схватке в весовой категории до 74 кг россиянин одержал победу над представителем США Дэвидом Карром.
Сидакову 29 лет. Он является олимпийским чемпионом Игр в Токио и трехкратным чемпионом мира.
Чемпионат мира в Хорватии завершится 21 сентября. В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).