Олимпийский чемпион Сидаков завоевал бронзу чемпионата мира по борьбе

Чемпионат мира в Хорватии завершится 21 сентября. В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).