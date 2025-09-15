Ричмонд
Олимпийский чемпион Сидаков завоевал бронзу чемпионата мира по борьбе

Российский борец-вольник Сидаков завоевал бронзу чемпионата мира в Загребе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Олимпийский чемпион российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, который проходит в Загребе.

В схватке в весовой категории до 74 кг россиянин одержал победу над представителем США Дэвидом Карром.

Сидакову 29 лет. Он является олимпийским чемпионом Игр в Токио и трехкратным чемпионом мира.

Чемпионат мира в Хорватии завершится 21 сентября. В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).