Российские борцы-вольники показали худший результат на ЧМ с 2017 года

Российские борцы вольного стиля показали худший результат на чемпионате мира с 2017 года, завоевав в Загребе только три медали.
Последним во вторник упустил шансы на медаль Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), который в поединке за бронзу проиграл Умиджону Джалолову из Узбекистана.
Из российских вольников в Загребе золото завоевал олимпийский чемпион Токио Заур Угуев (до 61 кг), серебро — Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), бронзу — еще один олимпийский чемпион Токио Заурбек Сидаков (до 74 кг).
Последний раз хуже на ЧМ российские вольники выступили в 2017 году, когда у них было только три серебряные и две бронзовые медали.
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и капитан сборной России Абдулрашид Садулаев не смог получить шенгенскую визу для участия в турнире.