Российскому борцу грозила депортация из-за проблем с визой. Он вынужденно покинул Загреб

«Эмин прилетел, приехал на аккредитацию с командой, потом в гостиницу. А потом за ним пришли. Он влетел в Хорватию легально, виза была получена 27 августа, затем пришла информация, что она отозвана с пунктом, который исключал юридическо-правовую защиту. Это первый подобный случай в истории чемпионатов мира. В результате полицейские препроводили Сефершаева в участок, откуда он должен был быть препровождён в город Ежов, где располагается лагерь для перемещённых лиц и где действующий чемпион Европы должен был ожидать депортации.



Несколько часов он ожидал интернирования, но, к счастью, этого не произошло. Всё это время там находились консул и адвокат. Адвокат передал Эмину воду и еду. Чтобы предотвратить депортацию в ситуацию вмешался президент UWW, который лично прибыл в полицейский участок в сопровождении президента Федерации борьбы Хорватии Владимира Бреговича. Была достигнута договорённость, что его передают сербской стороне. К границе с дружественной Сербией он был доставлен в сопровождении полицейских и консула российского посольства. €232 им было заплачено за транспортировку. Сейчас Сефершаев готовится к вылету в Россию», — приводит слова представителя сборной России ТАСС.