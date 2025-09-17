Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мамиашвили отреагировал на худшее выступление российских борцов на ЧМ

Мамиашвили выразил уверенность в потенциале молодых борцов и их способности в будущем бороться за высокие места.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РБК Спорт

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил «РБК Спорт», что российские борцы могли выступить лучше на чемпионате мира в Загребе (Хорватия).

«Считаю, что мы могли выступить лучше, и будем выступать лучше. Это был первый чемпионат после Олимпийских игр, которые, к сожалению, прошли без нас. Также один из лидеров команды остался дома (капитан сборной России Абдулрашид Садулаев не получил шенгенскую визу для поездки на чемпионат мира в Хорватии. прим — РБК)», — сказал Мамиашвили.

Он отметил, что каждый спортсмен и схватка — это отдельная история, требующая отдельного анализа и выводов. «Конечно, мы понимали, что молодые ребята пока еще неопытны. Но тем не менее, я убежден, что Ибрагим Кадиев и Ибрагим Ибрагимов потенциально способны бороться за самые высокие места на пьедестале. Все это придет с опытом и временем. Я горжусь командой», — добавил Мамиашвили.

Чемпионат мира 2025 года проходил 13—21 сентября в Загребе. Российские борцы вольного стиля показали худший результат с 2017 года, завоевав всего три медали (золото, серебро и бронзу).

На соревнованиях из россиян золото завоевал олимпийский чемпион Токио Заур Угуев (до 61 кг), серебро — Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), бронзу — еще один олимпийский чемпион Токио Заурбек Сидаков (до 74 кг).

В 2017 году российская команда увезла с чемпионата мира три серебряные и две бронзовые награды.