Мамиашвили отреагировал на худшее выступление российских борцов на ЧМ

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил «РБК Спорт», что российские борцы могли выступить лучше на чемпионате мира в Загребе (Хорватия).
«Считаю, что мы могли выступить лучше, и будем выступать лучше. Это был первый чемпионат после Олимпийских игр, которые, к сожалению, прошли без нас. Также один из лидеров команды остался дома (капитан сборной России Абдулрашид Садулаев не получил шенгенскую визу для поездки на чемпионат мира в Хорватии. прим — РБК)», — сказал Мамиашвили.
Он отметил, что каждый спортсмен и схватка — это отдельная история, требующая отдельного анализа и выводов. «Конечно, мы понимали, что молодые ребята пока еще неопытны. Но тем не менее, я убежден, что Ибрагим Кадиев и Ибрагим Ибрагимов потенциально способны бороться за самые высокие места на пьедестале. Все это придет с опытом и временем. Я горжусь командой», — добавил Мамиашвили.
На соревнованиях из россиян золото завоевал олимпийский чемпион Токио Заур Угуев (до 61 кг), серебро — Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), бронзу — еще один олимпийский чемпион Токио Заурбек Сидаков (до 74 кг).
В 2017 году российская команда увезла с чемпионата мира три серебряные и две бронзовые награды.