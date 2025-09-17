Путин поздравил борца Угуева с победой на ЧМ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении борцу вольного стиля Зауру Угуеву с завоеванием золотой медали на чемпионате мира подчеркнул, что спортсмен доказал, что российская борцовская школа по праву считается одной из сильнейших на планете, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото на чемпионата мира, который проходит в Загребе. В финальной схватке в весовой категории до 61 килограмма Угуев одержал победу над представителем Ирана Ахмадом Мохаммадом.
«Уважаемый Заур Ризванович! Поздравляю вас с победой и золотом на чемпионате мира в Загребе. Вы продемонстрировали волевой характер, мастерство, целеустремлённость, убедительно доказали, что наша борцовская школа по праву считается одной из сильнейших на планете. Желаю вам здоровья и новых успехов. Так держать», — говорится в послании.