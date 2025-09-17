Путин поздравил борца Угуева с победой на ЧМ

«Уважаемый Заур Ризванович! Поздравляю вас с победой и золотом на чемпионате мира в Загребе. Вы продемонстрировали волевой характер, мастерство, целеустремлённость, убедительно доказали, что наша борцовская школа по праву считается одной из сильнейших на планете. Желаю вам здоровья и новых успехов. Так держать», — говорится в послании.