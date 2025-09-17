Россиянка Хорошавцева завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

В финале соревнований в весовой категории до 57 кг Хорошавцева одержала победу над японкой Химекой Токухарой со счетом 4:1.
Хорошавцевой 31 год. Для россиянки это вторая бронза чемпионатов мира по борьбе. Она также является трехкратной чемпионкой Европы и семикратной чемпионкой России.
Чемпионат мира завершится 21 сентября. В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).