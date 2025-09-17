Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка Хорошавцева завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россиянка Ольга Хорошавцева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе, который проходит в Загребе.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спорт РИА Новости

В финале соревнований в весовой категории до 57 кг Хорошавцева одержала победу над японкой Химекой Токухарой со счетом 4:1.

Хорошавцевой 31 год. Для россиянки это вторая бронза чемпионатов мира по борьбе. Она также является трехкратной чемпионкой Европы и семикратной чемпионкой России.

Чемпионат мира завершится 21 сентября. В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).