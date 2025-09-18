Ричмонд
Россиянка завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

Танделова выиграла бронзу чемпионата мира по борьбе в Загребе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россиянка Амина Танделова стала бронзовым призером чемпионата мира по спортивной борьбе в Загребе.

В схватке за третье место в весовой категории до 62 кг 21-летняя Танделова победила на последних секундах Биляну Дудову, несмотря на взятый командой болгарки челлендж.

Чемпионат мира завершится 21 сентября. В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).