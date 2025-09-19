Саргсян вышел в финал чемпионата мира по борьбе

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Загребе.
В полуфинальной схватке в весовой категории до 97 кг Саргсян одолел Мурада Ахмадиева из Азербайджана. В финале соперником россиянина станет действующий олимпийский чемпион представитель Ирана Мохаммадхади Сарави.
Чемпионат мира завершится 21 сентября. В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).