Российские борцы поборются за бронзу ЧМ в Загребе

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские борцы греко-римского стиля Даниял Агаев и Милад Алирзаев поучаствуют в поединках за бронзу на чемпионате мира в Загребе.
В полуфинальной схватке Агаев (до 67 кг) проиграл олимпийскому чемпиону из Ирана Саиду Эсмаили.
В полуфинале в весовой категории до 87 кг Алирзаев уступил сербу Александру Комарову.
Чемпионат мира завершится 21 сентября. В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).