Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские борцы поборются за бронзу ЧМ в Загребе

Российские борцы Агаев и Алирзаев поборются за бронзу ЧМ в Загребе.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские борцы греко-римского стиля Даниял Агаев и Милад Алирзаев поучаствуют в поединках за бронзу на чемпионате мира в Загребе.

В полуфинальной схватке Агаев (до 67 кг) проиграл олимпийскому чемпиону из Ирана Саиду Эсмаили.

В полуфинале в весовой категории до 87 кг Алирзаев уступил сербу Александру Комарову.

Чемпионат мира завершится 21 сентября. В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).