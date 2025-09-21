Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная России завоевала 11 медалей на чемпионате мира по борьбе в Загребе

Россия завоевала 1 золотую, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей на ЧМ по борьбе.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сборная России завоевала одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира по борьбе, который прошел в Загребе.

Единственное золото российской сборной принес борец вольного стиля Заур Угуев в весовой категории до 61 кг, став трехкратным чемпионом мира.

Серебряные медали завоевали Аманула Гаджимагомедов (вольная, до 92 кг), Екатерина Вербина (до 55 кг), Алина Касабиева (до 65 кг) и Артур Саргсян (греко-римская, до 97 кг).

Бронзовые награды на турнире получили Заурбек Сидаков (вольная, до 74 кг), Елизавета Смирнова (до 50 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Амина Танделова (до 62 кг), Даниял Агаев (греко-римская, до 67 кг) и Милад Алирзаев (греко-римская, до 87 кг).

Россияне заняли пятое место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. На первой строчке третий год подряд турнир закончили японцы (7−3−3).

В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).