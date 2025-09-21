Сборная России завоевала 11 медалей на чемпионате мира по борьбе в Загребе

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сборная России завоевала одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира по борьбе, который прошел в Загребе.
Единственное золото российской сборной принес борец вольного стиля Заур Угуев в весовой категории до 61 кг, став трехкратным чемпионом мира.
Серебряные медали завоевали Аманула Гаджимагомедов (вольная, до 92 кг), Екатерина Вербина (до 55 кг), Алина Касабиева (до 65 кг) и Артур Саргсян (греко-римская, до 97 кг).
Бронзовые награды на турнире получили Заурбек Сидаков (вольная, до 74 кг), Елизавета Смирнова (до 50 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Амина Танделова (до 62 кг), Даниял Агаев (греко-римская, до 67 кг) и Милад Алирзаев (греко-римская, до 87 кг).
Россияне заняли пятое место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. На первой строчке третий год подряд турнир закончили японцы (7−3−3).
В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).