Тренер покинул сборную России по греко-римской борьбе после неудачи на ЧМ

По словам Когуашвили, результаты турнира стали катализатором его решения. «Нас долго не допускали к стартам, лидеры ушли, но мне удалось собрать костяк, и мы могли взять два-три золота с этой командой. А что выходит? Двух молодых борцов, лидеров, не допустили, плюс у меня есть вопросы по судейству», — добавил пятикратный чемпион мира и призер Олимпийских игр.