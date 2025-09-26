Тренер покинул сборную России по греко-римской борьбе после неудачи на ЧМ

Гоги Когуашвили покинул пост главного тренера сборной России по греко-римской борьбе после почти двадцати лет работы. Об этом 56-летний специалист сообщил ТАСС.
«Это мое решение, никто меня к нему не принуждал. Конечно, сейчас мне сейчас сложно все это переживать — из своих 56 лет жизни сорок я отдал борьбе», — рассказал Когуашвили.
На недавнем чемпионате мира в Хорватии российские борцы греко-римского стиля завоевали только три медали — серебряным призером стал Артур Саргсян (весовая категория до 97 кг), бронзовыми — Даниял Агаев (до 67 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).
По словам Когуашвили, результаты турнира стали катализатором его решения. «Нас долго не допускали к стартам, лидеры ушли, но мне удалось собрать костяк, и мы могли взять два-три золота с этой командой. А что выходит? Двух молодых борцов, лидеров, не допустили, плюс у меня есть вопросы по судейству», — добавил пятикратный чемпион мира и призер Олимпийских игр.
Во время турнира двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Эмин Сефершаев после отзыва визы, задержания и семичасового нахождения в полицейском участке был выдворен из Хорватии. Кроме того, бронзовому призеру ЧМ‑2024 Садыку Лалаеву вообще не дали визу.
Когуашвили возглавлял национальную команду с 2006 года.