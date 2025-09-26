Токаев наградил борцов и тренеров после ЧМ-2025 в Загребе

Орденом «Құрмет» награждены:
- борец греко-римского стиля Айдос Сұлтанғали;
- борец вольного стиля Нұрқожа Қайпанов;
- тренер Камал Гаджимагомедов.
Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:
- борец вольного стиля Асылжан Есенгельды;
- тренер Еркебұлан Кешубаев.
Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечен:
- тренер Юрий Мельниченко.
Напомним, казахстанская команда добыла три медали в Загребе — 1 золотую и 2 бронзовые. Чемпионом мира стал борец греко-римского стиля Айдос Султангали (60 кг), а бронзовые медали выиграли вольники Асылжан Есенгельды (61 кг) и Нуркожа Кайпанов (70 кг).