Токаев наградил борцов и тренеров после ЧМ-2025 в Загребе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении ряда спортсменов и тренеров государственными наградами за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по видам борьбы, прошедшем в Загребе, передают Vesti.kz со ссылкой на Aqorda.

Источник: Reuters

Орденом «Құрмет» награждены:

  • борец греко-римского стиля Айдос Сұлтанғали;
  • борец вольного стиля Нұрқожа Қайпанов;
  • тренер Камал Гаджимагомедов.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:

  • борец вольного стиля Асылжан Есенгельды;
  • тренер Еркебұлан Кешубаев.

Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечен:

  • тренер Юрий Мельниченко.

Напомним, казахстанская команда добыла три медали в Загребе — 1 золотую и 2 бронзовые. Чемпионом мира стал борец греко-римского стиля Айдос Султангали (60 кг), а бронзовые медали выиграли вольники Асылжан Есенгельды (61 кг) и Нуркожа Кайпанов (70 кг).