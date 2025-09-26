Токаев наградил борцов и тренеров после ЧМ-2025 в Загребе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении ряда спортсменов и тренеров государственными наградами за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по видам борьбы, прошедшем в Загребе, передают Vesti.kz со ссылкой на Aqorda.