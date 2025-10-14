Ричмонд
Умер заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе Петр Брайко

Бойко был одним из основателей вольной борьбы на Кузбассе, подготовил более 40 мастеров спорта.

Заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе Петр Брайко скончался на 80-м году. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Бойко был одним из основателей вольной борьбы на Кузбассе, первым заслуженным тренером РСФСР в Кемеровской области.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Петра Гавриловича», — говорится в сообщении.

За более чем за сорок лет тренерской работы Бойко подготовил более 40 мастеров спорта, в том числе международного класса, среди которых — победители и призеры первенств СССР, первенств России, Европы и мира.