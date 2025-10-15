Чемпионку мира по борьбе дисквалифицировали за допинг

В январе 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет. В августе в отчете WADA сообщалось, что было вынесено 280 обвинительных приговоров российским атлетам после перепроверки данных LIMS.