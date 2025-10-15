Чемпионку мира по борьбе дисквалифицировали за допинг

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Антидопинговая палата Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) дисквалифицировала обладательницу трех серебряных медалей чемпионатов мира по спортивной борьбе Ирину Ологонову на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Ологонова была временно отстранена с 24 апреля 2024 года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Согласно заявлению ITA, проба Ологоновой, взятая 8 ноября 2014 года в Москве, содержала запрещенный стимулятор туаминогептан. Дисквалификация спортсменки действует с момента временного отстранения по 23 октября 2025 года. Кроме того, аннулированы все результаты Ологоновой с момента взятия пробы по 8 июля 2015 года. Отмечается, что стороны имеют право оспорить решение в апелляционном арбитражном подразделении CAS.
Ологоновой 35 лет, она завоевала серебро на чемпионатах мира в 2014, 2015 и 2016 годах. Также она является чемпионкой Европы 2016 года.
В январе 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет. В августе в отчете WADA сообщалось, что было вынесено 280 обвинительных приговоров российским атлетам после перепроверки данных LIMS.