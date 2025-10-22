Казахстан в схватке с Россией завоевал первую медаль чемпионата мира по борьбе

Бронзовую награду команде принес Мерей Маулетханов, выступающий в весовой категории до 72 килограммов. В поединке за третье место казахстанец уверенно победил Данила Григорьева из России, тем самым открыв счет медалям страны на турнире.
Для Маулетханова эта награда стала особенно важной, ведь месяц назад на взрослом чемпионате мира в Хорватии он остановился в шаге от пьедестала. Тогда казахстанец также боролся за бронзу в категории до 72 кг.
В четвертьфинале казахстанец проявил настоящий бойцовский характер, вырвав победу у серебряного призёра Олимпийских игр-2020 Парвиза Насибова из Украины — 4:3. Однако на стадии полуфинала Маулетханов уступил французскому борцу Ибрагиму Гану.
В поединке за бронзу ему немного не хватило удачи: иранец Сейед Даниал Сохраби оказался сильнее, завершив встречу досрочно со счётом 8:0. В итоге казахстанец остановился в шаге от пьедестала, заняв пятое место.
Теперь же спортсмен сумел взять реванш за то поражение и завоевать первую медаль Казахстана на молодежном мировом первенстве.