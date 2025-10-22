Ричмонд
Со счётом 6:1 завершилась схватка Казахстана за золото ЧМ-2025 по борьбе

В Нови-Саде (Сербия) продолжается молодёжный чемпионат мира по греко-римской борьбе, где выступает и сборная Казахстана, передают Vesti.kz.

Источник: United world wrestling

Вице-чемпионом турнира стал Юсуф Мациев, выступающий в весовой категории до 97 килограммов. Казахстанский борец уверенно прошёл турнирную сетку и пробился в финал, где его соперником стал украинец Егор Якушенко.

Решающая схватка завершилась победой украинского спортсмена со счётом 6:1, и Мациев завоевал серебряную медаль, став одним из лучших борцов турнира в своей категории.

В ⅛ финала Юсуф одержал победу над японским борцом Киo Китауаки со счётом 2:1.

В четвертьфинале он уверенно выиграл у представителя Армении Аршака Гегамяна — 4:0.

В полуфинале казахстанец одолел россиянина Максима Аверина с явным преимуществом — 9:1 и вышел в финал мирового первенства.

Таким образом, на счету сборной Казахстана уже две награды на мировом первенстве. Ранее бронзовую медаль в весе до 72 килограммов выиграл Мерей Маулетханов.