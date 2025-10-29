Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Садулаев: «Я вообще не думал, что в XXI веке в спорте возможны такие ограничения»

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, шестикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев рассказал о том, как находит мотивацию продолжать карьеру после недопуска на Олимпиаду и чемпионат мира.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Sport24

Садулаев пропустил чемпионат мира в Загребе, так как ему отказали в визе.

«Чемпион на то и чемпион, если бы все было так просто, то все бы становились чемпионами. Был готов ко всем трудностям и сложностям. Я вообще не думал, что в XXI веке в спорте возможны такие ограничения. Спорт — это посол мира, он должен объединять. А нам ставят ограничения. Но мы продолжим работать и двигаться дальше, надо пробовать второй, третий раз, 11-й раз, если в первый раз не получилось», — передает слова Садулаева корреспондент Sport24 Константин Лесик.