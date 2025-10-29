Садулаев: «Я вообще не думал, что в XXI веке в спорте возможны такие ограничения»

«Чемпион на то и чемпион, если бы все было так просто, то все бы становились чемпионами. Был готов ко всем трудностям и сложностям. Я вообще не думал, что в XXI веке в спорте возможны такие ограничения. Спорт — это посол мира, он должен объединять. А нам ставят ограничения. Но мы продолжим работать и двигаться дальше, надо пробовать второй, третий раз, 11-й раз, если в первый раз не получилось», — передает слова Садулаева корреспондент Sport24 Константин Лесик.