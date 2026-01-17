Садулаев — о подписании контракта с американской лигой: «Спортивный век короткий, но я остаюсь верен России»

Спортивный век короткий. Я отдал этому делу всю свою молодость, и на пике карьеры, оказавшись лишенным возможности выступать на главных турнирах, принял решение попробовать свои силы за океаном. RAF — это частная профессиональная организация, такая же, как UFC, NHL и другие. Выступление в лиге, где собраны ведущие борцы планеты, станет для меня возможностью реализовать свой потенциал и еще раз заявить об уровне российской школы борьбы.