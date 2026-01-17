Садулаев — о подписании контракта с американской лигой: «Спортивный век короткий, но я остаюсь верен России»

Накануне стало известно, что 29-летний Садулаев подписал эксклюзивный контракт с Real American Freestyle (RAF) — американской организацией, которая проводит профессиональные турниры по вольной борьбе.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил Sport24, что это «печальная новость».
"Салам алейкум, приветствую всех! Мое подписание контракта с борцовской лигой RAF порадовало болельщиков по всему миру, но, как оказалось, для кого-то эта новость стала печальной.
С момента, как российская сборная оказалась под санкциями, я неоднократно получал и продолжаю получать предложения о смене спортивного гражданства от разных стран.
Но, как капитан сборной России, я остаюсь верен своей стране и намерен продолжать представлять ее на международной арене, в том числе в рамках RAF. Приоритетом для меня всегда были и остаются официальные внутренние и международные старты — чемпионаты России, Европы и мира.
Спортивный век короткий. Я отдал этому делу всю свою молодость, и на пике карьеры, оказавшись лишенным возможности выступать на главных турнирах, принял решение попробовать свои силы за океаном. RAF — это частная профессиональная организация, такая же, как UFC, NHL и другие. Выступление в лиге, где собраны ведущие борцы планеты, станет для меня возможностью реализовать свой потенциал и еще раз заявить об уровне российской школы борьбы.
Я уверен в правильности этого решения и уже чувствую поддержку соотечественников из разных уголков страны", — написал Садулаев.