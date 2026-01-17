Ричмонд
«Овечкин и Махачев что, предали свою родину?» Тедеев ответил Мамиашвили на слова о Садулаеве

Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказался о словах президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили в адрес олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

Ранее Мамиашвили заявил, что считает «не совсем правильным» решение Садулаева выступать в американской лиге борьбы Real American Freestyle (RAF).

«Садулаев гражданство не поменял, продолжает выступать за сборную команду России, приносит медали в нашу страну. Это проблема частных лиг, что они не могут создать комфортные условия для выступления борцов. Создайте условия, а спортсмен сам примет решение, где ему выступать.

А если вам нечего предложить, и вы хотите, чтобы борцы за бесплатно боролись… У них же есть семьи, которые надо кормить. Борцы не получают ничего с чемпионатов Европы и мира. Как им жить? Абдулрашид же паспорт не поменял, не перешел выступать за другую страну. Пусть создадут внутреннюю конкуренцию, платят деньги.

Александр Овечкин, Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов и Петр Ян поехали же. Они что, предали свой флаг и родину? Нет. Да, в смешанных единоборствах ситуация немного другая. Овечкин выступает в Американской хоккейной лиге, но славу приносит России, кубки привозит сюда.

Мы ни за один чемпионат Европы и мира не получали денег, хотя рекламировали компании, эмблемы которых у нас на трико и форме. Другие федерации и спортсмены за каждые старты получают премиальные. К сожалению, у нас этого нет», — цитирует Тедеева MMA.Metaratings.ru.

