«Остаюсь верен России»: Садулаев высказался об участии в американской лиге

«Мое подписание контракта с борцовской лигой RAF порадовало болельщиков по всему миру, но, как оказалось, для кого-то эта новость стала печальной. С момента, как российская сборная оказалась под санкциями, я неоднократно получал и продолжаю получать предложения о смене спортивного гражданства от разных стран. Но, как капитан сборной России, я остаюсь верен своей стране и намерен продолжать представлять ее на международной арене, в том числе в рамках RAF. Приоритетом для меня всегда были и остаются официальные внутренние и международные старты — чемпионаты России, Европы и мира», — написал Садулаев в Instagram*.