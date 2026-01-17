Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Остаюсь верен России»: Садулаев высказался об участии в американской лиге

Садулаев заявил, что будет представлять Россию в американской лиге RAF.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Двукратный победитель Олимпийских игр по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев заявил, что остается верен своей стране и будет продолжать представлять ее в американской профессиональной лиге Real American Freestyle (RAF).

Ранее RAF сообщила о подписании контракта со спортсменом из Дагестана. Как написал в соцсети X журналист Ариэль Хельвани, дебют Садулаева в лиге ожидается в мае. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в интервью Sport24 заявил, что считает «не совсем правильной историей» решение Садулаева выступать в RAF.

«Мое подписание контракта с борцовской лигой RAF порадовало болельщиков по всему миру, но, как оказалось, для кого-то эта новость стала печальной. С момента, как российская сборная оказалась под санкциями, я неоднократно получал и продолжаю получать предложения о смене спортивного гражданства от разных стран. Но, как капитан сборной России, я остаюсь верен своей стране и намерен продолжать представлять ее на международной арене, в том числе в рамках RAF. Приоритетом для меня всегда были и остаются официальные внутренние и международные старты — чемпионаты России, Европы и мира», — написал Садулаев в Instagram*.

Садулаеву 29 лет. Он является двукратным победителем Олимпийских игр (2016, 2020), шестикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.