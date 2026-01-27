В Красноярске назвали улицу в честь олимпийского чемпиона Сайтиева

«Улица Бувайсара Сайтиева появилась в Советском районе Красноярска — неподалеку от спортивной школы олимпийского резерва, которая носит имя нашего прославленного борца. Подписал соответствующее постановление накануне значимого события — Кубка Ивана Ярыгина. Международные соревнования по вольной борьбе стартуют в нашем городе на этой неделе уже в 37-й раз. Инициатива об увековечении памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе, почетного гражданина нашего города Бувайсара Сайтиева поступила от представителей Федерации спортивной борьбы Красноярского края. Красноярские спортсмены прославили наш город на весь мир. Наш общий долг — чтить память выдающихся борцов!» — написал Верещагин.