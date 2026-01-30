Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремлев стал председателем попечительского совета федерации борьбы

Кремлев стал председателем попечительского совета ФСБР.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев утвержден в качестве председателя попечительского совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Решение было принято в пятницу на выездном заседании исполнительного комитета ФСБР в Красноярске. Помимо членов исполкома, в заседании приняли участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков, трехкратный олимпийский чемпион сенатор Александр Карелин и министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

«Президент ФСБР Михаил Мамиашвили предложил кандидатуру Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета ФСБР, которая была единогласно утверждена исполкомом», — говорится в публикации.

Кремлеву 43 года. Он занимает пост президента IBA с 2020 года. В 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал признание организации. Также Кремлев является членом исполнительного комитета и бывшим генеральным секретарем Федерации бокса России.

Узнать больше по теме
Биография Александра Карелина: карьера и личная жизнь борца
В истории России много великих спортсменов. В этом материале мы расскажем о выдающемся борце Александре Карелине, чье имя известно почти каждому россиянину.
Читать дальше