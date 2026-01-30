Кремлев стал председателем попечительского совета федерации борьбы

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев утвержден в качестве председателя попечительского совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».
Решение было принято в пятницу на выездном заседании исполнительного комитета ФСБР в Красноярске. Помимо членов исполкома, в заседании приняли участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков, трехкратный олимпийский чемпион сенатор Александр Карелин и министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
«Президент ФСБР Михаил Мамиашвили предложил кандидатуру Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета ФСБР, которая была единогласно утверждена исполкомом», — говорится в публикации.
Кремлеву 43 года. Он занимает пост президента IBA с 2020 года. В 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал признание организации. Также Кремлев является членом исполнительного комитета и бывшим генеральным секретарем Федерации бокса России.