Кремлев стал председателем попечительского совета федерации борьбы

Кремлеву 43 года. Он занимает пост президента IBA с 2020 года. В 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал признание организации. Также Кремлев является членом исполнительного комитета и бывшим генеральным секретарем Федерации бокса России.