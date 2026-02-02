Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе

Чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе умер в возрасте 72 лет.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Чемпион мира и многократный чемпион СССР по классической борьбе Михаил Саладзе скончался в возрасте 72 лет, сообщает Telegram-канал Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Михаила Георгиевича, Федерации борьбы Грузии и всему грузинскому народу», — говорится в сообщении.

Саладзе победил на чемпионате мира в Осло в 1981 году в весовой категории до 100 кг. Он завершил карьеру в 1982 году.