Умер чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Чемпион мира и многократный чемпион СССР по классической борьбе Михаил Саладзе скончался в возрасте 72 лет, сообщает Telegram-канал Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
«Спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Михаила Георгиевича, Федерации борьбы Грузии и всему грузинскому народу», — говорится в сообщении.
Саладзе победил на чемпионате мира в Осло в 1981 году в весовой категории до 100 кг. Он завершил карьеру в 1982 году.