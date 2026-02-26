Российский борец в 22 года победил чемпиона Игр из США на турнире UWW

30-летний Снайдер является олимпийским чемпионом Игр в Рио-де-Жанейро. На следующих Играх в Токио он стал вторым, уступив в финале россиянину Садулаеву. В Париже Снайдер был четвертым. Также американец является четырехкратным чемпионом мира.