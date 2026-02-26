Российский борец стал чемпионом турнира UWW в Албании

В весовой категории до 97 кг он победил 22-летнего соотечественника Магомед-Тагира Ханиева со счетом 10:4.
В поединке за бронзу встретятся американец Кайл Снайдер и азербайджанец Магомедхан Магомедов.
В Тиране в апреле также пройдет чемпионат Европы — эти соревнования Садулаев пропустил два раза подряд из-за проблем с визой. О ее получении 21 февраля сообщил руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян.
В 2024 году Садулаева не пустили в Румынию и не дали допуск на лицензионный турнир к Олимпиаде в Париже, а в 2025-м отказали в выдаче визы в Словакию на чемпионат Европы и в Хорватию на чемпионат мира.
Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020). Он шесть раз выигрывал чемпионат мира и четыре раза — чемпионат Европы.