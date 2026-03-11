Российские борцы вольного стиля взяли пять золотых медалей на молодежном ЧЕ

Во второй соревновательный день чемпионом в весовой категории до 86 кг стал Бозигит Исламгереев, победивший в финале турка Ахмета Ягана. Еще одно золото на счету Хабиба Давудгаджиева (до 125 кг), одолевшего в финале азербайджанца Юсифа Дурсунова.