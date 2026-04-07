Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нурсултан Турсынов принес сборной Казахстана первую медаль чемпионата Азии по борьбе

Борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов принес сборной Казахстана первую медаль чемпионата Азии 2026 года в Бишкеке, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Спортсмен дошел до полуфинала весовой категории до 87 кг, где потерпел поражение. Таким образом, он получил шанс побороться за бронзу.

В медальной схватке во вторник Турсынов разгромил туркменистанца Довлетмырата Байрамова. Казахстанец провел несколько результативных приемов и обеспечил себе досрочную победу со счетом 9:0.

Это первая медаль национальной команды на турнире в столице Кыргызстана. Во вторник за бронзу также боролся Кахарман Кисметов (до 77 кг). Он успешно выступил в утешительном раунде, но в медальной схватке проиграл узбекистанцу Дониёрхону Накибову со счетом 1:10.

В среду еще несколько казахстанских «классиков» поборются за награды. В финал пробился Алматбек Аманбек (до 72 кг). Бронзовые медали оспорят Ербол Камалиев (до 60 кг), Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг).