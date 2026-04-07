Нурсултан Турсынов принес сборной Казахстана первую медаль чемпионата Азии по борьбе

Спортсмен дошел до полуфинала весовой категории до 87 кг, где потерпел поражение. Таким образом, он получил шанс побороться за бронзу.
В медальной схватке во вторник Турсынов разгромил туркменистанца Довлетмырата Байрамова. Казахстанец провел несколько результативных приемов и обеспечил себе досрочную победу со счетом 9:0.
Это первая медаль национальной команды на турнире в столице Кыргызстана. Во вторник за бронзу также боролся Кахарман Кисметов (до 77 кг). Он успешно выступил в утешительном раунде, но в медальной схватке проиграл узбекистанцу Дониёрхону Накибову со счетом 1:10.
В среду еще несколько казахстанских «классиков» поборются за награды. В финал пробился Алматбек Аманбек (до 72 кг). Бронзовые медали оспорят Ербол Камалиев (до 60 кг), Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг).