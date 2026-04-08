Алматбек Аманбек принес сборной Казахстана первое золото чемпионата Азии по борьбе

Сборная Казахстана отметилась первой золотой медалью на чемпионате Азии по видам борьбы 2026 года, который принимает Бишкек, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В среду в финале весовой категории до 72 кг выступил представитель греко-римского стиля Алматбек Аманбек. В решающей схватке ему противостоял иранец Мохаммад Джавад Резаи.

Казахстанец одержал досрочную победу через туше (прижатие лопатками к ковру) и впервые стал чемпионом Азии.

Другой отечественный спортсмен Ербол Камалиев в среду боролся за бронзу в весовой категории до 60 кг. Но в медальной схватке он со счетом 0:10 уступил иранцу Али Ахмади Вафа.

Напомним, днем ранее первую награду сборной Казахстана по борьбе принес Нурсултан Турсынов (до 87 кг), который выиграл бронзу.