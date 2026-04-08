Алматбек Аманбек принес сборной Казахстана первое золото чемпионата Азии по борьбе

В среду в финале весовой категории до 72 кг выступил представитель греко-римского стиля Алматбек Аманбек. В решающей схватке ему противостоял иранец Мохаммад Джавад Резаи.
Казахстанец одержал досрочную победу через туше (прижатие лопатками к ковру) и впервые стал чемпионом Азии.
Другой отечественный спортсмен Ербол Камалиев в среду боролся за бронзу в весовой категории до 60 кг. Но в медальной схватке он со счетом 0:10 уступил иранцу Али Ахмади Вафа.
Напомним, днем ранее первую награду сборной Казахстана по борьбе принес Нурсултан Турсынов (до 87 кг), который выиграл бронзу.