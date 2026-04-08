Казахстанские борцы выиграли две бронзы за день на чемпионате Азии

Сборная Казахстана отметилась еще двумя медалями на чемпионате Азии по видам борьбы 2026 года, который принимает Бишкек, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В среду два представителя национальной команды по греко-римской борьбе успешно выступили в схватках за бронзу.

Ибрагим Магомадов в весовой категории до 82 кг в медальном противостоянии со счетом 5:3 победил китайца Жуя Лю. Казахстанец в пятый раз поднялся на пьедестал чемпионата Азии. Ранее он брал золото и серебро в весе до 72 кг и две бронзы в дивизионе до 77 кг.

Ислам Евлоев в медальной схватке в категории до 97 кг быстро провел несколько результативных приемов и оказался сильнее Минь Хо Ли из Южной Кореи. Казахстанец впервые попал на пьедестал взрослого чемпионата Азии.

Напомним, в среду дебютное золото национальной команде принес Алматбек Аманбек (до 72 кг). Таким образом, сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила выступление на чемпионате Азии с одной наградой высшей пробы и тремя бронзами.

Также в среду выступление на турнире в столице Кыргызстана начали женщины. Участие в медальных схватках себе обеспечили две представительницы Казахстана. Марал Танирбергенова поборется за бронзу в весе до 50 кг, а Гульмарал Еркебаева — в категории до 76 кг. Шанс на медаль сохранила и Елена Шалыгина (до 68 кг), которая квалифицировалась в утешительный раунд.

Казахстанки Шугыла Омирбек (до 55 кг) и Виктория Хусаинова (до 59 кг) проиграли в четвертьфиналах и потеряли возможность попасть на пьедестал.