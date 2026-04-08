Казахстанские борцы выиграли две бронзы за день на чемпионате Азии

Также в среду выступление на турнире в столице Кыргызстана начали женщины. Участие в медальных схватках себе обеспечили две представительницы Казахстана. Марал Танирбергенова поборется за бронзу в весе до 50 кг, а Гульмарал Еркебаева — в категории до 76 кг. Шанс на медаль сохранила и Елена Шалыгина (до 68 кг), которая квалифицировалась в утешительный раунд.