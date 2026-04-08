Казахстанские борцы выиграли две бронзы за день на чемпионате Азии

В среду два представителя национальной команды по греко-римской борьбе успешно выступили в схватках за бронзу.
Ибрагим Магомадов в весовой категории до 82 кг в медальном противостоянии со счетом 5:3 победил китайца Жуя Лю. Казахстанец в пятый раз поднялся на пьедестал чемпионата Азии. Ранее он брал золото и серебро в весе до 72 кг и две бронзы в дивизионе до 77 кг.
Ислам Евлоев в медальной схватке в категории до 97 кг быстро провел несколько результативных приемов и оказался сильнее Минь Хо Ли из Южной Кореи. Казахстанец впервые попал на пьедестал взрослого чемпионата Азии.
Напомним, в среду дебютное золото национальной команде принес Алматбек Аманбек (до 72 кг). Таким образом, сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила выступление на чемпионате Азии с одной наградой высшей пробы и тремя бронзами.
Также в среду выступление на турнире в столице Кыргызстана начали женщины. Участие в медальных схватках себе обеспечили две представительницы Казахстана. Марал Танирбергенова поборется за бронзу в весе до 50 кг, а Гульмарал Еркебаева — в категории до 76 кг. Шанс на медаль сохранила и Елена Шалыгина (до 68 кг), которая квалифицировалась в утешительный раунд.
Казахстанки Шугыла Омирбек (до 55 кг) и Виктория Хусаинова (до 59 кг) проиграли в четвертьфиналах и потеряли возможность попасть на пьедестал.