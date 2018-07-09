Россиянин Зарецкий идет седьмым после первой недели кругосветной регаты Golden Globe Race

Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Б
Гурник З
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Приштина0
Фола0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо Тб0
ДАК0
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Стумбрас
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шахтер С0
Конна'с Куэй0
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:00
Кешлы
Бальцан
Футбол. Еврокубки
20:00
Сарпсборг 08
Вестманнайер
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Лиепая
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рига0
ЦСКА Сф0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Слован Бр2
Милсами0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Нымме Калью0
Стьярнан0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Славия Сф1
Ильвес0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Мольде2
Гленавон0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Гзира Юнайтед0
Раднички Н1
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Габала
Футбол. Еврокубки
20:30
Норшелланн
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
20:45
Бейтар И
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:00
Луфтетари
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Партизани
Футбол. Еврокубки
21:15
Сараево
Бананц
Футбол. Еврокубки
21:30
Тренчин
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:30
ОФК Титоград
Б-36
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Рудар Пл
Футбол. Еврокубки
21:45
Колрейн
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
21:45
Рунавик
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Фиори
Рудар В
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Левадия
Футбол. Еврокубки
18:00
Вииторул0
Расинг Л0
Футбол. Еврокубки
18:00
Динамо Мн1
Дерри Сити2
Футбол. Еврокубки
18:00
Лачи1
Анортосис Фамагуста0
Футбол. Еврокубки
18:00
Гандзасар2
Лех1
Футбол. Еврокубки
18:00
Иртыш П0
Тракай1
Футбол. Еврокубки
22:00
Домжале
Широки Бриег
Футбол. Еврокубки
22:00
Уйпешт
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
22:15
Хабнарфьердюр
Лахти
Футбол. Еврокубки
16:00
Тобол Кс2
Самтредиа0
Футбол. Еврокубки
16:00
Кайрат7
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
12По стопам осьминога Пауля: оракулы ЧМ-2018
14Цветная ушанка и самый красивый кокошник на чемпионате мира
9 июля, источник: ТАСС

Россиянин Зарецкий идет седьмым после первой недели кругосветной регаты Golden Globe Race

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россиянин Игорь Зарецкий занимает седьмое место после первой недели кругосветной парусной регаты Golden Globe Race. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов гонки, который оказался в распоряжении ТАСС.

Гонка стартовала 1 июля. За это время россиянин преодолел дистанцию в 24 141 морскую милю. Зарецкий выступает на яхте типа Endurance 35, которая значительного тяжелее лидирующих Rastler 36. Россиянин сокращает отрыв, от ближайшего соперника — норвежца Аре Вилига — его отделяют 11 морских миль.

В ходе радиообмена с береговой командой поддержки Зарецкий сообщил, что немного повредил спинакер, но ремонт не займет много времени. Связь с яхтой «Эсмеральда» обеспечивает волонтерская группа русскоязычных радиолюбителей коротковолновиков, в том числе ветеранов, сопровождавших в советское время полярные экспедиции.

Лидером гонки является француз Филипп Пеше, следом за ним идет его соотечественник Жан-Люк Ван ден Хееде. Третье место занимает голландец Мар Слатс, который лидировал в начале гонки. Сейчас яхты вышли в Атлантику из сложной ветровой зоны Бискайского залива.

Не все стартовавшие яхты продолжают участие в регате. С дистанции у выхода из Бискайского залива сошел британец Эртан Бескардес. Свое решение он объяснил эмоциональной неготовностью к этой длительной одиночной гонке. За сутки до схода с дистанции у британца вышла из строя коротковолновая станция, которая, по условиям гонки, является единственным разрешенным способом связи с берегом.

Проблемы с авторулевым возникли у выступающего под флагом США Иштвана Копара, он планирует производить ремонт на ходу. Француз Антуан Куазо уведомил оргкомитет о намерении остановиться у Канарских островов для починки ветрового подруливающего устройства. Неизвестно, намерен ли он производить ремонт самостоятельно или ему требуется помощь. По правилам, яхтсмены имеют право в любой момент искать убежище у берегов, но им запрещено сходить на берег, заходить в порты, а также принимать постороннюю помощь; в случае нарушения правил, яхта выбывает из основного зачета и переводится в класс «Чичистер».

О гонке

Гонка Golden Globe Race впервые прошла в 1968—1969 годах, став первым в истории кругосветным турниром для яхтсменов. Призовой фонд первой регаты составлял 10 тыс. фунтов стерлингов: 5 тыс. предназначались первому финишировавшему, еще 5 тыс. — тому, кто показал на дистанции лучшее время, поскольку гонщики стартовали не одновременно, однако в итоге все 10 тыс. получил Робин Нокс- Джонстон как единственный, кто смог преодолеть весь путь до конца. Суммарный призовой фонд 50-й регаты составляет 75 тыс. фунтов, кроме того, известно, что финишировавшим 22 апреля 2019 года до 15:25 (время и день финиша Нокс- Джонстона) яхтсменам вернут вступительный взнос. Также организаторы обещают им специальные призы.

 Звезду фигурного катания убили на улице Алма-Аты
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Россия-2022: какой сборная будет в Катаре
Роналду отказался противостоять Месси
Сборная разочарований ЧМ-2018. Вы точно угадаете половину из них
Призер ОИ умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане
Скандалы и вопрос по Шипулину: первые два месяца Драчева в СБР
«Магнитка» не жалеет миллионов ради Кубка Гагарина
Тарасова — о кончине Тена: Даже не могу говорить, это беспредел
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка