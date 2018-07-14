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14 июля, источник: ТАСС

Участники кругосветной регаты Golden Globe Race прошли первый знак у острова Лансароте

ТАСС, 14 июля. Участники кругосветной парусной регаты Golden Globe Race прошли первый обязательный знак у одного из Канарских островов. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов гонки, который оказался в распоряжении ТАСС.

Яхтсмены должны пройти мимо двух обязательных точек в непосредственной близости от берега. Возле первой точки у южной оконечности острова Лансароте участников встретила лодка с представителями гоночного комитета, которые забрали отснятые на борту фото- и видеоматериалы, аудиозаписи и письма на берег. Второй знак располагается в Штормовой бухте острова Тасмания.

По правилам гонки, участникам запрещено использовать современную электронику для навигации и связи с берегом, которая осуществляется с помощью коротковолновой станции. Более того, участники гонки не могут использовать калькуляторы, и навигационные расчеты производятся вручную. Для определения своих координат разрешено использовать секстан, компас, механический хронометр и бумажные карты. Обычно яхтсменам помогает астронавигация, однако над Северной Атлантикой была сильная облачность, которая затруднила использование этого метода; большинство спортсменов использовали счисление, определяли свои координаты по скорости и курсу, с поправкой на ветер и заокеанские течения.

Француз Филипп Пеше сохранил лидерство в общем зачете, несмотря на проблемы. Пеше перепутал огни маяков и прошел мимо знака, у которого его ждала лодка с представителями гоночного комитета. Француз обнаружил, что ошибся у следующего острова, ему пришлось возвращаться с лавировкой против ветра, что заняло четыре часа. Француз Жан-Люк Ван Ден Хееде и голландец Марк Слатс смогли существенно сократить отрыв.

Слатс в интервью организаторами сообщил, что во время штиля в Бискайском заливе греб шесть часов. Правилами гонки это не запрещено, поэтому Слатс может получить серьезное преимущество над соперниками в так называемых «Конских широтах» и экваториальной штилевой полосе. Правда, правила не запрещают остальным участникам использовать двигатели на яхтах — но запас дизельного топлива ограничен 160 литрами. Этого может хватить примерно на 80 часов работы двигателя, что вряд ли может повлиять на исход гонки.

Российский яхтсмен Игорь Зарецкий на яхте «Эсмеральда» до Лансароте держал стабильную седьмую позицию. Как выяснилось в ходе короткого интервью при передаче организаторам видеоматериалов, Зарецкий сильно повредил спинакер — парус, который наиболее эффективно работает на полных курсах. Ремонт паруса занял два полных дня, за это время «Эсмеральда» вынужденно забирала западнее основного флота, так что теперь предстоит догонять соперников.

О гонке

Гонка Golden Globe Race впервые прошла в 1968—1969 годах, став первым в истории кругосветным турниром для яхтсменов. Призовой фонд первой регаты составлял 10 тыс. фунтов стерлингов: 5 тыс. предназначались первому финишировавшему, еще 5 тыс. — тому, кто показал на дистанции лучшее время, поскольку гонщики стартовали не одновременно, однако в итоге все 10 тыс. получил Робин Нокс- Джонстон как единственный, кто смог преодолеть весь путь до конца. Суммарный призовой фонд 50-й регаты составляет 75 тыс. фунтов, кроме того, известно, что финишировавшим 22 апреля 2019 года до 15:25 (время и день финиша Нокс- Джонстона) яхтсменам вернут вступительный взнос. Также организаторы обещают им специальные призы.

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