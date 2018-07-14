Участники кругосветной регаты Golden Globe Race прошли первый знак у острова Лансароте

Яхтсмены должны пройти мимо двух обязательных точек в непосредственной близости от берега. Возле первой точки у южной оконечности острова Лансароте участников встретила лодка с представителями гоночного комитета, которые забрали отснятые на борту фото- и видеоматериалы, аудиозаписи и письма на берег. Второй знак располагается в Штормовой бухте острова Тасмания.

По правилам гонки, участникам запрещено использовать современную электронику для навигации и связи с берегом, которая осуществляется с помощью коротковолновой станции. Более того, участники гонки не могут использовать калькуляторы, и навигационные расчеты производятся вручную. Для определения своих координат разрешено использовать секстан, компас, механический хронометр и бумажные карты. Обычно яхтсменам помогает астронавигация, однако над Северной Атлантикой была сильная облачность, которая затруднила использование этого метода; большинство спортсменов использовали счисление, определяли свои координаты по скорости и курсу, с поправкой на ветер и заокеанские течения.

Француз Филипп Пеше сохранил лидерство в общем зачете, несмотря на проблемы. Пеше перепутал огни маяков и прошел мимо знака, у которого его ждала лодка с представителями гоночного комитета. Француз обнаружил, что ошибся у следующего острова, ему пришлось возвращаться с лавировкой против ветра, что заняло четыре часа. Француз Жан-Люк Ван Ден Хееде и голландец Марк Слатс смогли существенно сократить отрыв.

Слатс в интервью организаторами сообщил, что во время штиля в Бискайском заливе греб шесть часов. Правилами гонки это не запрещено, поэтому Слатс может получить серьезное преимущество над соперниками в так называемых «Конских широтах» и экваториальной штилевой полосе. Правда, правила не запрещают остальным участникам использовать двигатели на яхтах — но запас дизельного топлива ограничен 160 литрами. Этого может хватить примерно на 80 часов работы двигателя, что вряд ли может повлиять на исход гонки.

Российский яхтсмен Игорь Зарецкий на яхте «Эсмеральда» до Лансароте держал стабильную седьмую позицию. Как выяснилось в ходе короткого интервью при передаче организаторам видеоматериалов, Зарецкий сильно повредил спинакер — парус, который наиболее эффективно работает на полных курсах. Ремонт паруса занял два полных дня, за это время «Эсмеральда» вынужденно забирала западнее основного флота, так что теперь предстоит догонять соперников.

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