Российский яхтсмен Зарецкий идет восьмым после месяца регаты Golden Globe Race

Ранее на подходе к Кабо-Верде Зарецкий занимал девятое место, так как потерял несколько позиций из-за повреждения паруса. 66-летний россиянин вновь не смог избежать проблем с яхтой. Тяжелые погодные условия вызвали поломку рулевого механизма на яхте «Эсмеральда». Несмотря на это, Зарецкий смог поймать «окно» затишья и совершить поворот с помощью одних только парусов, а затем яхтсмен провел необходимый ремонт штурвала.

«Эсмеральда» продолжает идти на юг, несмотря на некоторые проблемы с рулевым устройством, которые грозили полным выходом рулевой машинки из строя. Из подручных средств сделал там ограничитель, второй день иду — присматриваюсь. Эта проблема помешала вовремя сделать поворот на юг, — передал Зарецкий в радиограмме на берег от 1 августа. Отмечается, что англоязычные болельщики дали прозвище российскому яхтсмену — Captain Ok.

Таким образом, поломка не помешала Зарецкому отыграть одну позицию и к вечеру 1 августа он поднялся на восьмое место. В первый месяц регаты тяжелая, двухмачтовая «Эсмеральда» выглядела не слишком хорошо в условиях легких ветров, но за последние сутки 24-часовой переход Зарецкого был лучшим в основной части флота. Возможно, что при сильных попутных ветрах, которые ожидаются с Южного океана, тяжелая и прочная конструкция «Эсмеральды» поможет российскому яхтсмену приблизиться к лидерам.

В лидеры вышел французский яхтсмен Жан-Люк Ван Ден Хееде, который с самого первого дня регаты шел на второй позиции вслед за своим соотечественником Филипом Пеше. На подходе к экватору Пеше отказался от восточного и западного вариантов прохождения экваториальной зоны, тогда как Ван Ден Хееде выбрал более восточный маршрут. Отход от ветра позволил Ван Ден Хееде выйти на первую позицию и оторваться на сорок миль от Пеше.

Голландский яхтсмен Марк Слатс на третьем месте подходил к экватору, но решил рискнуть и предпочел пройти зону ближе к Южной Америке, сместившись на тысячу миль западнее основной части флота. Данная тактика себя не оправдала, Слатс опустился с третьего на девятое место и уступает лидеру уже более трехсот миль. Третье место на данный момент занимает эстонец Уку Рандмаа.

О гонке