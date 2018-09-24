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01:25 (мск), источник: ТАСС

Операция по спасению участников регаты Golden Globe Race проходит в Индийском океане

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Полномасштабная операция по спасению терпящих бедствие участников кругосветной гонки Golden Globe Race разворачивается в Индийском океане. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов гонки, который оказался в распоряжении ТАСС.

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Источник: AFP 2018

Как сообщалось ранее, две яхты, участвующие в одиночной кругосветной гонке, Thuriya индийца Абилаша Томи и Hanley Energy Endurance ирландца Грегора Макгакина были настигнуты сильнейшим штормом, опрокинуты и лишились мачт.

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Индийский яхтсмен практически полностью обездвижен, так что не может даже дотянуться до аварийного комплекта с резервными средствами связи, включая спутниковый телефон, а также аварийным запасом питьевой воды. Единственный способ связи с яхтой — спутниковый пейджер, на котором с помощью двух кнопок можно набирать сообщения. Томи смог передать свои координаты — он находится в стороне от основных транспортных путей, в 2700 км от Мадагаскара и в 3000 км от Австралии.

Ближайшее к нему судно в 145 км к юго-востоку — это яхта Макгакина. Она также была перевернута и осталась без мачт после удара стихии. Но ирландец, который получил лишь незначительные травмы, смог соорудить из обломков рангоута примитивное парусное вооружение и теперь движется в направлении дрейфующей на 10 метровых волнах Thuriya. Он планирует добраться до яхты Томи к полудню понедельника.

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По прогнозам, шторм стихнет в течение ближайших суток

В районе бедствия сохраняются тяжелые погодные условия. Но прогноз обещает, что шторм стихнет в течение ближайших суток. Если позволит погода, Объединенный морской спасательный координационный центр (JMRCC) в Канберре может попросить Макгакина бросить свою яхту и перейти на борт Thuriya для оказания немедленной помощи пострадавшему индийскому яхтсмену.

В этом случае работающие в системе телемедицины врачи MSOS (морской спасательной службы, официально обслуживающей гонку) в Великобритании смогут напрямую поговорить с Томи по спутниковому телефону Макгакина и скоординировать его работу по оказанию первой помощи. Все участники гонки проходили специальный курс обучения действиям именно в таком формате. Судя по сообщениям с борта Thuriya, состояние Томи близко к критическому. Он чувствует онемение, сильное жжение в груди, и не может добраться до питьевой воды.

Направленное на помощь спасательной службой острова Реюньон французское рыболовное патрульное судно «Осирис» находится в 198 км к югу от пострадавших яхтсменов. Но сильный встречный ветер и высокая волна снизили его скорость, раньше 13:00 мск «Осирис» до этого района не доберется.

В ночь на субботу самолет ВМС Индии смог обнаружить и совершить облет дрейфующей Thuriya. Фотографии, сделанные экипажем, показывают, что яхта разрушена, ее мачты болтаются в воде на обрывках такелажа. Выйти на связь с Томи пилотам не удалось. Но яхтсмен слышал пролетающий самолет и подал сигнал подтверждения, выключив и снова включив аварийный маячок.

Сейчас многонациональную спасательную операцию, в которой заняты службы Австралии, Индии и Франции, координирует центр JMRCC в Канберре. Австралийские власти уже направили в район бедствия фрегат HMAS Ballerat из Фримантла. ВМС Индии сняли с учений у берегов Южной Африки фрегат INS Satpura и танкер INS Jyoti Mission, чтобы помочь спасательной операции.

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О гонке

Гонка Golden Globe Race впервые прошла в 1968—1969 годах, став первым в истории кругосветным турниром для яхтсменов. Призовой фонд первой регаты составлял 10 тыс.: 5 тыс. предназначалось первому финишировавшему, еще 5 тыс. тому, кто показал на дистанции лучшее время, поскольку гонщики стартовали не одновременно, однако в итоге все 10 тыс. получил Робин Нокс-Джонстон как единственный, кто смог преодолеть весь путь до конца.

Суммарный призовой фонд нынешней регаты составляет 75 тыс., кроме того, известно, что финишировавшим до 22 апреля 2019 года (день финиша Нокс-Джонстона) яхтсменам вернут вступительный взнос. Также организаторы обещают им специальные призы. Порт Ле-Сабль-д’Олон во Франции станет конечным пунктом регаты.

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