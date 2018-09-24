Операция по спасению участников регаты Golden Globe Race проходит в Индийском океане

Источник: AFP 2018

Как сообщалось ранее, две яхты, участвующие в одиночной кругосветной гонке, Thuriya индийца Абилаша Томи и Hanley Energy Endurance ирландца Грегора Макгакина были настигнуты сильнейшим штормом, опрокинуты и лишились мачт.

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Индийский яхтсмен практически полностью обездвижен, так что не может даже дотянуться до аварийного комплекта с резервными средствами связи, включая спутниковый телефон, а также аварийным запасом питьевой воды. Единственный способ связи с яхтой — спутниковый пейджер, на котором с помощью двух кнопок можно набирать сообщения. Томи смог передать свои координаты — он находится в стороне от основных транспортных путей, в 2700 км от Мадагаскара и в 3000 км от Австралии.

Ближайшее к нему судно в 145 км к юго-востоку — это яхта Макгакина. Она также была перевернута и осталась без мачт после удара стихии. Но ирландец, который получил лишь незначительные травмы, смог соорудить из обломков рангоута примитивное парусное вооружение и теперь движется в направлении дрейфующей на 10 метровых волнах Thuriya. Он планирует добраться до яхты Томи к полудню понедельника.

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По прогнозам, шторм стихнет в течение ближайших суток

В районе бедствия сохраняются тяжелые погодные условия. Но прогноз обещает, что шторм стихнет в течение ближайших суток. Если позволит погода, Объединенный морской спасательный координационный центр (JMRCC) в Канберре может попросить Макгакина бросить свою яхту и перейти на борт Thuriya для оказания немедленной помощи пострадавшему индийскому яхтсмену.

В этом случае работающие в системе телемедицины врачи MSOS (морской спасательной службы, официально обслуживающей гонку) в Великобритании смогут напрямую поговорить с Томи по спутниковому телефону Макгакина и скоординировать его работу по оказанию первой помощи. Все участники гонки проходили специальный курс обучения действиям именно в таком формате. Судя по сообщениям с борта Thuriya, состояние Томи близко к критическому. Он чувствует онемение, сильное жжение в груди, и не может добраться до питьевой воды.

Направленное на помощь спасательной службой острова Реюньон французское рыболовное патрульное судно «Осирис» находится в 198 км к югу от пострадавших яхтсменов. Но сильный встречный ветер и высокая волна снизили его скорость, раньше 13:00 мск «Осирис» до этого района не доберется.

В ночь на субботу самолет ВМС Индии смог обнаружить и совершить облет дрейфующей Thuriya. Фотографии, сделанные экипажем, показывают, что яхта разрушена, ее мачты болтаются в воде на обрывках такелажа. Выйти на связь с Томи пилотам не удалось. Но яхтсмен слышал пролетающий самолет и подал сигнал подтверждения, выключив и снова включив аварийный маячок.

Сейчас многонациональную спасательную операцию, в которой заняты службы Австралии, Индии и Франции, координирует центр JMRCC в Канберре. Австралийские власти уже направили в район бедствия фрегат HMAS Ballerat из Фримантла. ВМС Индии сняли с учений у берегов Южной Африки фрегат INS Satpura и танкер INS Jyoti Mission, чтобы помочь спасательной операции.

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О гонке

Гонка Golden Globe Race впервые прошла в 1968—1969 годах, став первым в истории кругосветным турниром для яхтсменов. Призовой фонд первой регаты составлял 10 тыс.: 5 тыс. предназначалось первому финишировавшему, еще 5 тыс. тому, кто показал на дистанции лучшее время, поскольку гонщики стартовали не одновременно, однако в итоге все 10 тыс. получил Робин Нокс-Джонстон как единственный, кто смог преодолеть весь путь до конца.