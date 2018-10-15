ВФПС сообщила World Sailing, что проведение соревнований в Крыму не нарушало правила

Ранее портал Inside the games сообщил, что Федерация парусного спорта Украины обратилась в World Sailing с требованием исключить ВФПС из состава международной федерации из-за проведения в Крыму российских соревнований. Крым в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.

«Украинская федерация давно писала жалобы в международную федерацию по поводу проведения в Крыму соревнований, которые организовывают федерации Крыма и Севастополя, и что не выполняются необходимые согласования с украинской стороной, — сказал Силкин. — Сейчас Украина написала жалобу на нас, мы написали подробный юридический ответ в международную федерацию, что не нарушали правил и конституцию World Sailing. Ждем компромисс и ответ международной федерации, который поступит в конце октября — начале ноября».

По словам руководителя федерации, World Sailing и ранее рассматривала жалобы и не запрещала проведение соревнований в Крыму. «Все эти годы мы пытаемся найти компромиссный вариант, который устроил все бы стороны. Главное, чтобы не страдали люди, живущие в Крыму, и яхтсмены. Для людей и детей, живущих там, очень важно сохранить в Крыму парусный спорт», — отметил Силкин.