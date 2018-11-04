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11:02 (мск), источник: ТАСС

World Sailing не стала рассматривать предложение о лишении России членства в федерации

ТАСС, 4 ноября. Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) не захотел рассматривать предложение Федерации парусного спорта Украины (ФПСУ) об исключении Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) из членов World Sailing в связи с проведением соревнований в Крыму. Как сообщает пресс-служба ВФПС, совет предложил сторонам договориться в ближайшие 12 месяцев.

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Заседании совета World Sailing состоялось в американской Сарасоте.

«То, что World Sailing не хочет рассматривать submission (предложение) Украины, поскольку вопрос целиком лежит в политической плоскости и не должен рассматриваться WS в соответствии с конституцией, было ясно с самого начала. WS хотела, чтобы стороны договорились и предложение вообще не пришлось бы рассматривать. В рамках конференции конституционный комитет всячески способствовал переговорному процессу и в итоге даже не дал совету WS никаких рекомендаций по предстоящему решению. То есть никакого решения по предложению Украины и не планировалось», — говорится в сообщении.

Во время рассмотрения этого вопроса высказались представитель конституционного комитета Грэхем Маккензи, президент ФПСУ Родион Лука, член совета World Sailing Вальтер Кавалуччи, представитель группы стран, в которую входит Украина, Томаш Хамера. «После этого президент World Sailing Ким Андерсон, не дождавшись даже выступления сторон, взял микрофон и вышел с предложением ВФПС и ФПСУ — договориться в ближайшие 12 месяцев. За это проголосовали 35 членов совета WS из 41», — также сказано в сообщении.

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