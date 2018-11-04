World Sailing не стала рассматривать предложение о лишении России членства в федерации

«То, что World Sailing не хочет рассматривать submission (предложение) Украины, поскольку вопрос целиком лежит в политической плоскости и не должен рассматриваться WS в соответствии с конституцией, было ясно с самого начала. WS хотела, чтобы стороны договорились и предложение вообще не пришлось бы рассматривать. В рамках конференции конституционный комитет всячески способствовал переговорному процессу и в итоге даже не дал совету WS никаких рекомендаций по предстоящему решению. То есть никакого решения по предложению Украины и не планировалось», — говорится в сообщении.