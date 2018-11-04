World Sailing не стала рассматривать предложение о лишении России членства в федерации

Заседании совета World Sailing состоялось в американской Сарасоте.
«То, что World Sailing не хочет рассматривать submission (предложение) Украины, поскольку вопрос целиком лежит в политической плоскости и не должен рассматриваться WS в соответствии с конституцией, было ясно с самого начала. WS хотела, чтобы стороны договорились и предложение вообще не пришлось бы рассматривать. В рамках конференции конституционный комитет всячески способствовал переговорному процессу и в итоге даже не дал совету WS никаких рекомендаций по предстоящему решению. То есть никакого решения по предложению Украины и не планировалось», — говорится в сообщении.
Во время рассмотрения этого вопроса высказались представитель конституционного комитета Грэхем Маккензи, президент ФПСУ Родион Лука, член совета World Sailing Вальтер Кавалуччи, представитель группы стран, в которую входит Украина, Томаш Хамера. «После этого президент World Sailing Ким Андерсон, не дождавшись даже выступления сторон, взял микрофон и вышел с предложением ВФПС и ФПСУ — договориться в ближайшие 12 месяцев. За это проголосовали 35 членов совета WS из 41», — также сказано в сообщении.