Поймать олимпийскую волну. Российский серфинг выходит на мировой уровень

Источник: РИА "Новости"

Каковы шансы российских мастеров серфинга отобраться на Игры-2020 в Токио и как развивается отечественный серфинг после вхождения этого вида спорта в олимпийскую программу, корреспондент ТАСС выяснил у президента Российской федерации серфинга Андрей Кнауса и чемпиона России Никиты Авдеева.

Серфинг вошел в программу Игр-2020 решением Международного олимпийского комитета (МОК) в августе 2016 года. За прошедшие два года внимание к этому виду спорта в России значительно увеличилось. Российская федерация серфинга получила аккредитацию Министерства спорта РФ, а государство начало выделять средства на проведение национальных соревнований, тренировочных сборов и участие членов сборных команд в зарубежных стартах. Неудивительно, что конкуренция в российском серфинге за последние два года значительно выросла, а тренерскому штабу сборной совместно с федерацией и попечительским советом приходится проводить квалификационные соревнования и вести тщательный отбор в национальные команды.

Кубок России по серфингу, который проходил в начале ноября на южном побережье индонезийского острова Бали, стал одним из отборочных турниров, по итогам которого формировался расширенный состав сборной России на международные старты в сезоне-2019. Кубок страны, проходивший в рамках Onego Heat Surf Fest, по словам президента Российской федерации серфинга Андрея Кнауса, показал, что в этом виде спорта подрастают очень перспективные спортсмены, однако претендовать на олимпийские путевки участникам Кубка России — 2018 пока рано.

«Мы хотим участвовать в ближайших Олимпийских играх и делаем для этого все возможное, — заявил Кнаус в беседе с корреспондентом ТАСС. — У нас есть молодые спортсмены, которые уже с детства занимаются серфингом. Есть и ветераны, которые встали на доску уже во взрослом возрасте, и у них, конечно, куда меньше шансов стать участниками Олимпийских игр — 2020».

«Но резерв у нас подрастает очень хороший, и среди их есть один юниор, у которого очень серьезные шансы попасть на Олимпиаду, — продолжил глава федерации. — Я имею в виду 18-летнего Никиту Авдеева, которому уже нет смысла приезжать на Кубок России».

Как взобраться на токийскую волну

По словам Кнауса, квалификация на Олимпиаду-2020 будет достаточно сложной. Право выступить в Токио будет предоставлено 20 мужчинам и 20 женщинам, Россия получит шанс отобраться по европейской квоте. На Олимпиаду поедут восемь человек от профессиональной лиги, восемь человек от международных федераций, два японца и два спортсмена, успешно выступивших на Панамериканских играх. Отбор на Игры в Токио завершит чемпионат мира, который пройдет во второй половине 2019 года.

«Спортсмену из России будет очень сложно пробиться в число участников Олимпиады, — заметил в беседе с корреспондентом ТАСС Никита Авдеев, в активе которого есть победа на взрослом чемпионате России в Сочи. — Я намерен побороться за олимпийские путевки если не в 2020 году, то в 2024-м точно. Через шесть лет я буду в расцвете сил, как говорится, и у меня будет достаточно соревновательного опыта. Тогда Париж-2024 будет для меня реален и абсолютно возможен».

«Препятствием на пути к этому могут быть только политические сложности, которые мешают российскому спорту полноценно развиваться дальше. Но я буду идти до конца, русские не сдаются. У меня нет другого пути. Раз встал на него, значит, надо идти вперед», — сказал самый перспективный серфер России.

По словам Кнауса, федерация серфинга старается ставить перед собой сложные, но выполнимые задачи. «В этом году у наших спортсменов была цель войти в топ-30 в командном зачете на чемпионате мира, и мы ее достигли. Следующая задача, которую нам поставил замминистра, — попасть на Олимпиаду. Да, пока просто попасть, ведь десять лет назад серфинга в России вообще не было», — отметил глава федерации.

«На европейском первенстве среди юниоров, которое прошло в июле 2018 года, наша сборная достигла рекордных результатов как в командном, так и в личном зачете: Никита Авдеев, капитан юношеской сборной, вошел в топ-10 лучших юниоров Европы», — продолжил Кнаус.

Серфинг и допинг

«Как только серфинг стал олимпийским видом спорта, к нему сразу усилилось внимание антидопинговых органов, — отметил Авдеев, который принимал участие уже во многих международных стартах. — Проверки проходят постоянно. На чемпионатах мира помимо финалистов тестируют также трех серферов, выбранных в случайном порядке. Но пока меня не разу еще не вызывали на допинг-контроль».

«Я не слышал, чтобы кого-то из серферов уличили в употреблении допинга, да и не думаю, что запрещенные вещества могут как-то увеличить шансы на успех. В серфинге очень много зависит не только от тебя, очень важно, сумеешь ли ты поймать волну, придет ли она. В нашем виде спорта очень важна пластичность, взрывная энергия и скорость, психологическая устойчивость. Большая мышечная масса, достигнутая с помощью запрещенных препаратов, не сделает серфера сильней», — считает спортсмен.

Согласно информации с официального сайта Российского антидопингового агентства, четыре российских серфера в текущем году проверялись на допинг. «Инспекторы РУСАДА приезжали осенью на чемпионат России в Выборг, — сообщил Кнаус. — Там проходили соревнования по дисциплине “доска с веслом” (SUP). Российская федерация серфинга сотрудничает с РУСАДА, мы участвуем в образовательных антидопинговых программах».

Нужен ли миру российский серфинг

«Международная федерация серфинга очень заинтересована в том, чтобы этот вид спорта развивался в России, — подчеркнул Кнаус. — Но был период, когда из-за большого допингового скандала некоторые коммуникации прервались, хотя лет шесть назад, когда мы приехали на первые для себя международные соревнования, нас встречали с распростертыми объятиями».

«Сейчас прежние отношения опять налаживаются. В международной федерации у нас пока нет своих представителей. Мы делали соответствующие запросы, но нас попросили подождать тех времен, когда будет урегулирована вся ситуация вокруг допинга. Но в европейской федерации мы уже представлены», — сказал глава Российской федерации серфинга.

Лидер сборной России по серфингу Авдеев, в свою очередь, заметил, что отношения с коллегами из-за рубежа складываются очень хорошо. «Российские серферы — это в некоторой степени диковинка для иностранцев, поэтому им интересно общаться с нами. У меня очень много друзей из других сборных, с которыми я постоянно тренируюсь. Мы ощущаем к себе теплое отношение», — сказал спортсмен.