Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну

Источник: AFP 2018

К началу декабря 28-летняя британка Сьюзи Гудолл преодолела большую часть маршрута. Она пять месяцев не ступала на сушу и оставила позади Европу, Африку и Австралию. Ее яхта направлялась к поворотной точке плавания — мысу Горн, после которого ей останется лишь пересечь Атлантику. Быстрее нее шли всего три яхтсмена, причем не так уж сильно.

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В конце октября девушка угодила в сильный шторм и очень надеялась, что худшее позади. Поначалу все действительно шло неплохо, но хорошая погода не могла держаться вечно. 4 декабря Гудолл передала: «Барометр заставляет меня нервничать». Опасения не были напрасными. На следующий день небо затянули тучи и поднялся ветер. «Мечтаю о штиле и солнечном свете, — записала путешественница. — Не большой фанат таких волн».

Но это было только начало. Через несколько часов ее суденышко трещало на девятиметровых волнах. «Яхту здорово треплет, — успела передать она. — Что вообще тут происходит?» Затем сильная качка бросила ее на стену каюты. Она ударилась головой и потеряла сознание.

Когда очнулась, опрокинутая ветром яхта заполнялась водой, сломанная мачта не подлежала ремонту, а большую часть вещей и запасов смыло в море. Оставалось одно: распечатать аварийное оборудование и подать сигнал бедствия. «Нуждаюсь в хорошей чашке чая. Но греть, увы, нечем», — мрачно шутила путешественница, ожидая спасения.

Через два дня ее подобрал гонконгский грузовой корабль «Тянь Фу», следующий из Китая в Аргентину. Спустя 11 дней она сошла на берег в чилийском городе Пунта-Аренас.

Я прибыла сюда с тяжелым сердцем, — призналась Гудолл ожидавшим ее журналистам. — Но альтернативы еще хуже.

Первые

Гудолл права: судьба ее предшественников была плачевнее. Пятьдесят лет назад к финишу первой гонки Golden Globe пришел лишь один участник — британский моряк Робин Нокс-Джонстон. Он стал первым человеком в истории, который совершил одиночное кругосветное плавание без остановок на суше.

Кроме него, в море вышли еще восемь яхтсменов. Четверо сдались, не добравшись даже до Индийского океана. Шотландец Чай Блайт, несмотря на отсутствие опыта, достиг мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки, после чего тоже сошел с дистанции. Француз Муатессье, прошедший две трети пути быстрее всех, внезапно разочаровался в гонке, остановился на Таити и несколько лет жил на островах Тихого океана. После этого у Нокса-Джонстона оставалось только два соперника: англичанин Дональд Кроухерст и Найджел Тетли из Южной Африки.

Кроухерст записался для участия в гонках по одной причине: деньги. Он верил, что приз Golden Globe — единственный шанс на спасение от банкротства. Когда его план провалился, он не признался в этом ни себе, ни другим. Вместо этого неудачливый бизнесмен принялся нарезать круги по Атлантике, в отчаянии радируя на берег поддельные координаты. Затем связь с яхтой прервалась.

Ее нашли через 10 дней. Судя по записям в дневнике, Кроухерст медленно сходил с ума и в итоге покончил с собой.

Тетли не знал про обман. Он был уверен, что Кроухерст сидит у него на хвосте, и нещадно гнал свой тримаран «Виктресс». Утлое фанерное суденышко, которое было его единственным домом, трещало по швам, но Тетли считал, что времени для ремонта нет. В итоге «Виктресс» развалился прямо под ним, когда до финиша оставалось 2,2 тысячи километров. Путешественник едва успел перебраться на спасательный плот и подать сигнал бедствия.

Одиночное плавание Нокса-Джонстона продолжалось 312 дней. За минувшие с тех пор 50 лет повторить и даже превзойти его достижение сумели чуть более 200 человек.

Авантюра

Сьюзи Гудолл с детства плавала на яхтах, а когда выросла, работала инструктором и учила этому других. Известие о юбилейном рейсе Golden Globe настигло ее в Исландии.

Я даже не думала, записываться или нет, — рассказывала она журналу Yachting Monthly перед стартом. — Я всегда была одержима гонками 1968 года. У меня на яхте не работал интернет, поэтому я, никому не сказав, нашла какой-то ресторанчик непонятно где и отправила заявку на участие оттуда.

Правила запрещают брать с собой современную технику, которой не было у Нокса-Джонстона в 1968 году. Никакого GPS, электронных карт, автопилотов, никаких мобильных телефонов, планшетов или компьютеров, никакой спутниковой связи, запрещены даже электронные фотоаппараты, видеокамеры и научные калькуляторы. Под запретом также новые материалы и опреснители воды.

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Навигатор хранится в запечатанном ящике, который можно вскрыть только в случае опасности. GPS заменяет старый добрый секстант, причем наблюдения звезд и вычисления нужно записывать — потом их проверят. На борту имеются пленочный фотоаппарат и 8-миллиметровая кинокамера, для связи есть любительский коротковолновый передатчик, а погоду сообщают по радио. Кроме того, можно передавать короткие сообщения о происходящем и раз в неделю общаться с организаторами по спутниковому телефону.

Гудолл оказалась самой молодой участницей гонки. Она родилась в 1990 году и выросла с мобильной связью и интернетом. А тут нельзя даже MP3-плеер послушать. Любимую музыку пришлось переписать на магнитофонные кассеты — для них организаторы сделали исключение. Чтобы бороться со скукой, девушка запаслась книгами и шерстью для вязания. «Люблю вязать, — рассказывала она перед отплытием. — Ухожу в свой маленький мир, а потом откуда ни возьмись готов шарф длиной четыре метра. Хочу вернуться с шапочками для всех, все связаны где-то в Южном океане».

Деньги на подходящую яхту помог собрать краудфандинг, а остальное оплатил спонсор. Перед отплытием друзья и знакомые написали ей множество писем и звуковых посланий с указанием не открывать их до особого случая.

Одни нужно читать, когда грустно, другие — когда плохо, третьи — в определенные дни, например, в Рождество, которое девушка планировала встретить в море.

Плавание

1 июля из французского города Ле-Сабль-д’Олон стартовали 18 яхт. Маршрут начинался в Атлантическом океане, огибал Африку, следовал по югу Индийского океана мимо островов Принс-Эдуард, Крозе и Кергелен, миновал залив Сторм на юге Австралии и двигался к мысу Горн на краю Южной Америки. После этого участникам предстояло взять курс на северо-восток и вернуться во Францию.

Как и 50 лет назад, многие сдались в самом начале. Представитель Италии просто не успел к старту. Австралийский пожарный Кевин Фейрбразер добрался до Канарских островов и объявил, что дальше не поплывет из-за недосыпа. Из-за сломавшегося флюгера на Канарах остался и палестинский трейдер Набил Амра.

Через два месяца выбыл француз Антуан Кузу: он распечатал спутниковый телефон, чтобы пожаловаться на сломанный румпель. 17 августа с дистанции сошел норвежец Аре Вииг, который ухитрился сломать мачту и перевернуть яхту, пока чинил неисправный флюгер. В сентябре на берег сошли индиец Абилаш Томи и Грегор Макгакин из Ирландии. 17 декабря гонку прервал единственный участник из России — 67-летний Игорь Зарецкий. Он надеется продолжить плавание после медосмотра.

Осталось только пять участников. Первым идет 73-летний Жан-Люк Ван Ден Хид — знаменитый французский яхтсмен, который в шестой раз отправился в кругосветное плавание.

В 2004 году он в одиночку обогнул Землю за 122 дня 14 часов и поставил рекорд, который держится до сих пор.

Отсутствие современной техники его явно не смущает. Француз миновал мыс Горн еще 23 ноября. Немного отстает голландец Марк Статс, обогнувший Южную Америку 2 декабря. За ними следуют участники из Эстонии, США и Финляндии.

Гудолл шла четвертой. После шторма и кораблекрушения о гонке пришлось забыть, но она не намерена сдаваться. «Не могу сказать, что буду делать дальше, разве что праздновать Рождество с семьей и друзьями, да наслаждаться стаканчиком глега, — сказала девушка после прибытия в Чили. — Но этот огонь, который горит у меня внутри, — он вовсе не потух. Так что ждите чего-нибудь еще».