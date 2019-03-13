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13 марта, источник: ТАСС

Первенство мира по парусному спорту пройдет в августе в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Первенство мира по парусному спорту и дисциплине «матчевые гонки» состоится в Свердловской области с 11 по 18 августа. Об этом в среду сообщили журналистам в департаменте информполитики региона.

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«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому первенство мира по парусному спорту и дисциплине “матчевые гонки” состоится в Свердловской области с 11 по 18 августа. С инициативой о проведении мероприятия в регионе выступила Свердловская федерация парусного спорта», — сказали в пресс-службе.

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В настоящее время уже создан организационный комитет, который возглавил заместитель губернатора региона Павел Креков. «Его заместителями стали министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В состав оргкомитета вошли представители органов власти региона, ГУ МЧС России по Свердловской области, губернского яхт-клуба “Коматек” и Свердловской федерации парусного спорта», — рассказали в департаменте.

Чемпионат мира по матчевым гонкам — это формат, в котором участники регаты выходят на старт не одновременно, а встречаются в парных гонках. По завершении этих гонок по сумме набранных очков определяются полуфиналисты, затем — финалисты, которые и разыгрывают первенство. В матчевых гонках все выступают на одинаковых яхтах.

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