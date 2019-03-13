Первенство мира по парусному спорту пройдет в августе в Свердловской области

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому первенство мира по парусному спорту и дисциплине “матчевые гонки” состоится в Свердловской области с 11 по 18 августа. С инициативой о проведении мероприятия в регионе выступила Свердловская федерация парусного спорта», — сказали в пресс-службе.

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В настоящее время уже создан организационный комитет, который возглавил заместитель губернатора региона Павел Креков. «Его заместителями стали министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В состав оргкомитета вошли представители органов власти региона, ГУ МЧС России по Свердловской области, губернского яхт-клуба “Коматек” и Свердловской федерации парусного спорта», — рассказали в департаменте.