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15:52 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Комиссаров завоевал лицензию на ОИ-2020 в парусном спорте

ТАСС, 9 июля. Российский яхтсмен Сергей Комиссаров по итогам чемпионата мира по парусному спорту в классе «Лазер» получил лицензию на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта.

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Во вторник в японском Сакаиминато завершился чемпионат мира по парусному спорту в классе «Лазер», где 31-летний россиянин занял 17-е место, завоевав путевку на Игры-2020. Победу одержал олимпийский чемпион австралиец Том Бёртон, второе место занял его соотечественник Вирн Мэттью, третье — Готри Джордж из Новой Зеландии. Чемпионат мира прошел в акватории предстоящей Олимпиады.

31-летний Комиссаров является бронзовым призером чемпионата Европы (2012).

В Токио в соревнованиях по парусному спорту будет разыграно 10 комплектов наград. Сборная России имеет уже две лицензии на Игры-2020, ранее в виндсерфинге в классе RSX путевку на Игры завоевала Стефания Елфутина.

Олимпийские игры в Токио состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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