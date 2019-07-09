Россиянин Комиссаров завоевал лицензию на ОИ-2020 в парусном спорте

Во вторник в японском Сакаиминато завершился чемпионат мира по парусному спорту в классе «Лазер», где 31-летний россиянин занял 17-е место, завоевав путевку на Игры-2020. Победу одержал олимпийский чемпион австралиец Том Бёртон, второе место занял его соотечественник Вирн Мэттью, третье — Готри Джордж из Новой Зеландии. Чемпионат мира прошел в акватории предстоящей Олимпиады.

31-летний Комиссаров является бронзовым призером чемпионата Европы (2012).

В Токио в соревнованиях по парусному спорту будет разыграно 10 комплектов наград. Сборная России имеет уже две лицензии на Игры-2020, ранее в виндсерфинге в классе RSX путевку на Игры завоевала Стефания Елфутина.