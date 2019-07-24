Датчанка Риндом выиграла чемпионат мира в парусном спорте в классе «лазер-радиал»

Несмотря на показанный результат, Зюзина завоевала путевку для сборной России на Олимпийские игры — 2020. Путевка не является именной. На чемпионате мира 2018 года ряд спортсменок получил право выступить на Играх-2020, вследствие чего на мировом чемпионате этого года россиянка сумела стать одной из обладательниц лицензий.