Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Армавир
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Текстильщик
01
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Ротор
Футбол. Еврокубки
19:00
Слован Бр
Фероникелли
Футбол. Первый дивизион
20:00
Чайка
СКА-Хабаровск
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Русенборг
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Нижний Новгород
20
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Валлетта
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
АИК
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
ХИК
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Авангард К
20
Все события
Фоторепортажи
19Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»
16Победа Франции, ливень и зонт для президента
14:52 (мск), источник: ТАСС

Датчанка Риндом выиграла чемпионат мира в парусном спорте в классе «лазер-радиал»

ТАСС, 24 июля. Датская спортсменка Анна-Мария Риндом одержала победу на чемпионате мира по парусному спорту в классе «лазер-радиал». Турнир проходил в японском Сакаиминато.

Наверх

Второе место заняла голландка Марит Бауместер. Замкнула тройку призеров британка Элисон Янг. Россиянка Екатерина Зюзина стала 45-й, Валерия Ломаченко заняла 85-е место.

Несмотря на показанный результат, Зюзина завоевала путевку для сборной России на Олимпийские игры — 2020. Путевка не является именной. На чемпионате мира 2018 года ряд спортсменок получил право выступить на Играх-2020, вследствие чего на мировом чемпионате этого года россиянка сумела стать одной из обладательниц лицензий.

Вместе с россиянкой олимпийские лицензии завоевали представительница Хорватии Елена Воробьева, литовка Виктория Андрюлюте, аргентинка Люсия Фаласка, белоруска Татьяна Дроздовская, австралийка Зои Томсон, спортсменка из Уругвая Долорес Морейра, ирландка Эшлинг Келлер, представительница Новой Зеландии Оливия Кристи и киприотка Марилена Макри.

 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Де Лигт забил в свои ворота, Буффон парировал три пенальти
Вернувшийся из НХЛ в Россию хоккеист рассказал о помешавшей лени
Российская синхронистка рассказала о пользе небритых ног
Месси дисквалифицирован
Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева
Панарин: В детстве за гол давали рубль, копил их среди спичек
Усик посвятил стихи умершему после боя Дадашеву
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь