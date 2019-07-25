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13:43 (мск), источник: БЕЛТА

Татьяна Дроздовская завоевала лицензию в парусном спорте на Олимпийские игры в Токио

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская яхтсменка Татьяна Дроздовская завоевала лицензию в парусном спорте на XXXII летние Олимпийские игры в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

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Источник: AFP 2019

На чемпионате мира в классе судов «Лазер Радиал», который завершился в Сакаиминато (Япония), Татьяна Дроздовская после пяти квалификационных гонок пробилась в решающую стадию, где провела шесть финальных заездов. Белоруска заняла итоговое четвертое место среди претенденток на олимпийские лицензии и 40-ю позицию в общем зачете соревнований с результатом 211 баллов.

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Чемпионкой мира в классе «Лазер Радиал» стала Анн-Мари Риндом из Дании (50 очков). На второе место пьедестала поднялась Мари Боумистер из Нидерландов (86 баллов). На третьей строчке итоговой таблицы расположилась британка Элисон Янг (106).

Всего в чемпионате мира приняли участие 111 спортсменок в классе лодок «Лазер-Радиал» из 49 стран, 29 из которых боролись за 10 олимпийских лицензий. Всего из 44 лицензий для участия в главных стартах четырехлетия разыграно уже 30.

Татьяна Дроздовская является чемпионкой мира 2007 года, принимала участие в пяти Олимпиадах с 2000 по 2016 годы, а лучший результат показала в 2012 году в Лондоне — 15 место.

В Белорусской федерации парусного спорта также рассчитывают на удачное выступление на мировом форуме в сентябре в классе RS: X Никиты Циркуна и Артема Джавадова, которые могут получить лицензии на Игры в Японию.

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