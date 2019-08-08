Созыкин и Грибанов завоевали лицензию для сборной России на ОИ-2020 в парусном спорте

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира по парусному спорту в данном классе проходит в японской Эносиме. Россияне заняли 11-е место, завоевав путевку на Игры-2020.

В Токио в соревнованиях по парусному спорту будет разыграно 10 комплектов наград. Сборная России имеет уже четыре лицензии на Игры, ранее в виндсерфинге в классе «RSX» путевку на Игры завоевала Стефания Елфутина, а в категории «Лазер» — Сергей Комиссаров и Екатерина Зюзина.