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10 августа, источник: ТАСС

Регата «Кубок Ростислава Алексеева» в Нижегородской области собрала более 70 яхт

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Всероссийская парусная регата «Кубок Ростислава Алексеева», которая в 2019 году прошла в 40-й раз, стала самой массовой за всю историю ее проведения. В ней приняли участие более 70 яхт, сообщил ТАСС президент Нижегородской федерации парусного спорта Александр Бобылев.

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Регата проходила с 3 по 10 августа на Горьковском водохранилище на базе яхт-клуба «Белая речка» в Городецком районе Нижегородской области.

«В этом году заявилось рекордное число участников — около 70 судов, география участников обширная — Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Самара, Чебоксары, Геленджик, Нижний Новгород, Ростов, Таганрог. Это связано с тем, что в рамках регаты прошло два чемпионата России в классах [крейсерских яхт] “Четвертьтонник” и “Open 800”», — отметил Бобылев, уточнив, что одновременно два чемпионата России в рамках регаты проходят впервые в истории соревнований.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе регаты, первое место на чемпионате России в классе «Четвертьтонник» заняла яхта «Миг» (капитан Андрей Хайдуков, Нижний Новгород), в классе «Open 800» — яхта «Глобус» (капитан Андрей Никандров, Санкт-Петербург). По словам Бобылева, в этом году соревнования проходили в сложных погодных условиях. «Очень сильный ветер, суровая погода, было сломано пять мачт», — добавил собеседник агентства.

Бобылев подчеркнул, что регата — это хороший пример для спортсменов, которые начинают заниматься парусным спортом. «В Кубке участвуют крейсерские лодки, капитаны — взрослые люди, они пример для подражания [начинающим спортсменам] », — отметил он.

Регата названа в честь советского кораблестроителя, создателя судов на подводных крыльях, экранопланов и экранолетов Ростислава Алексеева, который с детства занимался парусным спортом. Регата проводится на Горьковском водохранилище с 1979 года, Алексеев был первым судьей соревнований.

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