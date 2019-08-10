Регата «Кубок Ростислава Алексеева» в Нижегородской области собрала более 70 яхт

Регата проходила с 3 по 10 августа на Горьковском водохранилище на базе яхт-клуба «Белая речка» в Городецком районе Нижегородской области.

«В этом году заявилось рекордное число участников — около 70 судов, география участников обширная — Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Самара, Чебоксары, Геленджик, Нижний Новгород, Ростов, Таганрог. Это связано с тем, что в рамках регаты прошло два чемпионата России в классах [крейсерских яхт] “Четвертьтонник” и “Open 800”», — отметил Бобылев, уточнив, что одновременно два чемпионата России в рамках регаты проходят впервые в истории соревнований.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе регаты, первое место на чемпионате России в классе «Четвертьтонник» заняла яхта «Миг» (капитан Андрей Хайдуков, Нижний Новгород), в классе «Open 800» — яхта «Глобус» (капитан Андрей Никандров, Санкт-Петербург). По словам Бобылева, в этом году соревнования проходили в сложных погодных условиях. «Очень сильный ветер, суровая погода, было сломано пять мачт», — добавил собеседник агентства.

Бобылев подчеркнул, что регата — это хороший пример для спортсменов, которые начинают заниматься парусным спортом. «В Кубке участвуют крейсерские лодки, капитаны — взрослые люди, они пример для подражания [начинающим спортсменам] », — отметил он.