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10:53 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация парусного спорта попросила МОК о финансовой поддержке

ТАСС, 17 апреля. Международная федерация парусного спорта (World Sailing) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой о финансовой поддержке в связи с проблемами данного характера, вызванными пандемией коронавируса. Об этом сообщает портал Inside the Games.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 17.04
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, World Sailing прибегнула к подобной мере из-за переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Без выплаты МОК в бюджете организации образуется дефицит в размере около €2,3 млн.

«Мы попросили МОК сформировать что-то вроде промежуточного финансирования. Существует много неопределенностей. Мы зависим от получения некоторого финансирования, в том числе и денег за Олимпийские игры, поэтому МОК может обеспечить нам необходимую поддержку», — заявил президент World Sailing Ким Андерсен.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, более 140 тыс. умерли.

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