Международная федерация парусного спорта попросила МОК о финансовой поддержке

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, World Sailing прибегнула к подобной мере из-за переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Без выплаты МОК в бюджете организации образуется дефицит в размере около €2,3 млн.

«Мы попросили МОК сформировать что-то вроде промежуточного финансирования. Существует много неопределенностей. Мы зависим от получения некоторого финансирования, в том числе и денег за Олимпийские игры, поэтому МОК может обеспечить нам необходимую поддержку», — заявил президент World Sailing Ким Андерсен.