В Сальвадоре серфингистка погибла от удара молнии во время тренировки

Трагический случай произошел в пятницу на местном пляже Эль-Тунко. 22-летняя спортсменка в момент удара молнии находилась в воде.

Она была сестрой президента Федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. Спортсменка готовилась к предстоящему в конце мая в стране крупному турниру, который будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио.