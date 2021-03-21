В Сальвадоре серфингистка погибла от удара молнии во время тренировки
ТАСС, 21 марта. Сальвадорская серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес погибла от удара молнии во время тренировки. Об этом сообщает AP.
ТАСС, 21 марта. Сальвадорская серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес погибла от удара молнии во время тренировки. Об этом сообщает AP.
Трагический случай произошел в пятницу на местном пляже
Она была сестрой президента Федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. Спортсменка готовилась к предстоящему в конце мая в стране крупному турниру, который будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио.
Решение о включении серфинга в олимпийскую программу было принято на 129-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая состоялась 3 августа 2016 года.