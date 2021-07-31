Олимпиада-2020. Парусный спорт. Китаянка Лу Юньсю победила в классе RS: X, Хворикова — 22-я
Сегодня на Олимпиаде в Токио прошли женские соревнования по парусному спорту в классе RS: X. Золото завоевала китаянка Лу Юньсю.
Сегодня на Олимпиаде в Токио прошли женские соревнования по парусному спорту в классе RS: X. Золото завоевала китаянка Лу Юньсю.
Россиянка Анна Хворикова заняла 22-е место.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Парусный спорт
RS:X
Женщины
Финал
1. Лу Юньсю (Китай) — 36.
2. Шарлин Пикон (Франция) — 38.
3. Эмма Уилсон (Великобритания) — 38…
22. Анна Хворикова (Россия) — 224.