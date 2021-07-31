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10:55 (мск), источник: Sports.Ru

Олимпиада-2020. Парусный спорт. Китаянка Лу Юньсю победила в классе RS: X, Хворикова — 22-я

Сегодня на Олимпиаде в Токио прошли женские соревнования по парусному спорту в классе RS: X. Золото завоевала китаянка Лу Юньсю.

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Источник: Reuters

Россиянка Анна Хворикова заняла 22-е место.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Парусный спорт

RS:X

Женщины

Финал

1. Лу Юньсю (Китай) — 36.

2. Шарлин Пикон (Франция) — 38.

3. Эмма Уилсон (Великобритания) — 38…

22. Анна Хворикова (Россия) — 224.

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