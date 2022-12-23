85-летний король Норвегии объявил о завершении карьеры в парусном спорте

В конце июля этого года Харальд V принял участие в чемпионате мира по парусному спорту среди килевых лодок (8-метровый класс гоночных яхт) в Женеве, Швейцария. Перенесённая за полтора года до чемпионата мира операция на ноге не стала препятствием для участия норвежского короля в соревнованиях.

Однако теперь он рассуждает о завершении спортивной карьеры и признаёт, что в последние годы плавать ему стало труднее.



"Было очень приятно оказаться в числе участников на чемпионате мира этим летом. Было весело, но, наверное, это был последний раз. С костылями и тому подобным не так уж просто передвигаться по лодке.

Да, возможно, я продолжу плавать на территории Норвегии. Если есть те, кому не с кем тренироваться — помогу с этим. Но я сомневаюсь, что смогу в дальнейшем посещать соревнования за границей", — приводит слова короля Харальда норвежское издание NRK.

У короля Харальд V есть несколько международных достижений в области парусного спорта. На его счету пять завоёванных медалей ЧМ (одна золотая, две серебряные и две бронзовые), а также золото чемпионата Европы.