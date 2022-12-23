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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

85-летний король Норвегии объявил о завершении карьеры в парусном спорте

85-летний король Норвегии Харальд V объявил о завершении карьеры в парусном спорте.

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Источник: AFP 2022

В конце июля этого года Харальд V принял участие в чемпионате мира по парусному спорту среди килевых лодок (8-метровый класс гоночных яхт) в Женеве, Швейцария. Перенесённая за полтора года до чемпионата мира операция на ноге не стала препятствием для участия норвежского короля в соревнованиях.

Однако теперь он рассуждает о завершении спортивной карьеры и признаёт, что в последние годы плавать ему стало труднее.

"Было очень приятно оказаться в числе участников на чемпионате мира этим летом. Было весело, но, наверное, это был последний раз. С костылями и тому подобным не так уж просто передвигаться по лодке.

Да, возможно, я продолжу плавать на территории Норвегии. Если есть те, кому не с кем тренироваться — помогу с этим. Но я сомневаюсь, что смогу в дальнейшем посещать соревнования за границей", — приводит слова короля Харальда норвежское издание NRK.

У короля Харальд V есть несколько международных достижений в области парусного спорта. На его счету пять завоёванных медалей ЧМ (одна золотая, две серебряные и две бронзовые), а также золото чемпионата Европы.

Более 80 лет назад, в 1939 году, отец Харальда, Король Улаф, взял его на борт своей яхты, и это стало началом его глубокой страсти к парусному спорту и морю, которые сохранились на протяжении всей жизни.

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